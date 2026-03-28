ソフトバンク尾形崇斗は7回無失点…オリに9-0快勝

3月28日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦5試合が行われた。ロッテ-オイシックス新潟2回戦は、7-2でロッテが勝利した。ロッテは3回、愛斗外野手の適時打で先制。5回には立松由宇内野手の適時打で加点すると、6回には愛斗のこの日2本目の適時打と、角中勝也外野手の1号満塁本塁打で一挙5点を奪い、リードを広げた。先発の河村説人投手は6回4安打無失点と好投。終盤に坂井遼投手が2点を失ったが、最後は長島幸佑投手が締めた。愛斗は3安打2打点、角中は2安打4打点の活躍を見せた。

西武-中日4回戦は、2-1で西武が勝利した。西武は2回、佐藤太陽内野手の適時打と併殺打の間に計2点を先制。先発の上田大河投手は4回に1点を失ったものの、6回1失点と粘りの投球を見せた。7回からは佐藤隼輔投手、森脇亮介投手、羽田慎之介投手とつなぐ無失点リレーで逃げ切った。打線では茶野篤政外野手、佐藤太陽内野手がそれぞれ2安打をマークしている。

ソフトバンク-オリックス4回戦は、9-0でソフトバンクが快勝。ソフトバンクは2回、山下恭吾内野手と山本恵大外野手の2点適時二塁打で4点を先制。3回にも佐藤航太外野手の2点適時二塁打などで4点を加え、序盤から主導権を握った。先発の尾形崇斗投手は、走者を背負いながらも要所を締め、7回6奪三振無失点の力投。8回には藤野恵音内野手に1号ソロが飛び出し、投打が噛み合った内容でオリックスを圧倒した。

楽天-ヤクルト4回戦は、2-3で楽天が敗れた。楽天の先発・藤井聖投手は4回に連打を浴びて2点を先行されるも、6回2失点と試合を作った。打線は再三の好機を逃していたが、1-3で迎えた8回に大坪梓恩外野手が3号2ランを放ち1点差に詰め寄る。しかし反撃もここまでだった。

日本ハム-巨人2回戦は、1-10で日本ハムが敗戦。先発の孫易磊投手は、4回2/3を投げ8奪三振無失点と好投。しかし、継投に入った6回に先制を許すと、7回以降は清宮虎多朗投手と齋藤友貴哉投手が乱調。四死球をきっかけに大量失点を喫した。打線は9回に進藤勇也捕手の2号ソロで1点を返したが、序盤の好機で10三振を喫するなど決定力を欠いた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）