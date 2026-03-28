同年代の友人と収入の話になった際、「自分の収入は平均と比べてどうなのか」と気になる人もいるでしょう。特に、手取り額で比較してしまうと、実際の水準が分かりにくい場面もあります。 収入を客観的に把握するには、額面年収と手取りの関係、そして統計データを踏まえて整理する必要があります。 本記事では、50代の平均年収と、手取り「月35万円」の位置づけについて確認します。 手取り「月35万円」