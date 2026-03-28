本拠地開幕戦を前にロッカーへ用意…4000ドル相当の逸品ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートやスタッフへ粋な贈り物を用意した。ロッカーに届けられた豪華なプレゼントの内容に対し、米ファンの間では驚きと称賛の声が寄せられた。開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフトバッグが丁寧に用意されていた。「ハッピー・オープニングデー