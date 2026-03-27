女優の市川由衣（40）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で俳優の戸次重幸（52）と夫婦での推し活を報告した。「夫婦で推し活」と書き始めた市川。「ちゃんみなさまの命を削るパフォーマンスと魂からの歌声を生であびてきました」とラッパー・ちゃんみなの全国ツアーに参戦したことを明かした。「撮影オッケーだったけど目の前で光り輝く彼女を目にやきつけたく、ペンライト2個持ちで必死でみつめてまし