「1番・指名打者」で開幕戦に先発【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発した。ワールドシリーズ3連覇に向けて緊張感高まる一戦。試合前に見せた“行動”に地元メディアは感銘を受けたようだ。大谷は試合前、いつものように外野付近でキャッチボールなどで汗を流した。ス