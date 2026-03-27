『すきっ！〜超ver〜』『最上級にかわいいの！』『超最強』などヒット曲を連発し、人気を不動のものにした6人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」(以下、とき宣)。2025年4月には結成10周年を迎えた。【写真】2026年3月29日(日)でグループを卒業する杏ジュリアさん今回、2026年3月4日にリリースされたニューアルバム『ときめきえがお』のキャンペーンに伴い、辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉