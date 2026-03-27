記事のポイントAlexa+での購入件数は旧バージョンの3倍に達し、レシピ活用は5倍に増加している。すでに数千万人のプライム会員がAlexa+を利用し、インタラクションは以前の2倍に。Amazonは会話型AIをプライム特典全体をつなぐインターフェースとして位置づけている。Amazonによると、同社が進める生成AIへの取り組みはすでに人々の音声アシスタントとのやり取りを変えつつあり、新たにリリースされたAlexa+（アレクサプラス）を通