新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『姫様“特番”の時間です』第２期 最終話放送記念！ビジュアルコメンタリー」を最終話放送直後の３月30日（月）夜24時より独占無料放送する。 『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画が原作。魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と