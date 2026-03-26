球団発表パドレスは25日（日本時間26日）、開幕を翌日に控え26人ロースターを発表。ダルビッシュ有投手は制限リスト、松井裕樹投手がIL（負傷者リスト）で開幕を迎えることになった。ダルビッシュは昨オフに右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季は全休する見込み。制限リストに入ることで40人枠には空きを作れるが、ダルビッシュへの給与支払いの義務はなくなる。松井はキャンプ中に左脚の内転筋を訴えてWBC出場を辞退。開