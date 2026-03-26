チームは14安打17得点、2003年以来23年ぶりのベスト8入り第98回選抜高校野球大会は25日、第2試合の2回戦で花咲徳栄（埼玉）が日本文理（新潟）に17-0で大勝。2003年以来23年ぶりのベスト8入りを決めた。試合開始時点から降りしきる雨の中、アルプス席に駆け付けた“援軍”の奮闘に応えた。21日の1回戦で東洋大姫路（兵庫）と3-2の接戦を演じた時と打って変わり、この日の花咲徳栄は、岩井隆監督の次男で「1番・遊撃」の岩井虹