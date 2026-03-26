きょうは西日本や北海道では広く晴れて、気温も上がります。特に西日本では20℃を超えるような陽気となるでしょう。近畿や山陰では、朝のうちは雨の所もありますが、次第に日差しも出てきそうです。一方で関東や東北、新潟県周辺では夜にかけて雨が降りやすく、傘が手放せない一日となるでしょう。雨が降る地域では気温もあまり上がらず、お出かけの際も暖かい服装が必要になりそうです。沖縄では午前中は雲が多くても、次第に晴れ