MLB公式サイトで公示ドジャースはブレイク・スネル投手、トミー・エドマン内野手ら7選手を負傷者リストに入れた。MLB公式サイトのトランザクションが23日付で公示した。いずれも22日に遡って適用される。昨年のワールドシリーズ制覇に貢献した左腕スネルは、左肩の疲労のため15日間のIL入り。エドマンは右足首手術からの回復のため10日間のIL入りとなった。ロバーツ監督は両選手とも5月中の復帰を見込んでいるという。右肩手