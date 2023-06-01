元ドジャースのコンフォート、キンガリーがメジャー40人枠入りカブスは25日（日本時間26日）、鈴木誠也外野手を右膝捻挫のため10日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。22日（同23日）に遡って適用されるため、最短復帰は4月1日（同2日）となる。侍ジャパンの一員として参加していた鈴木は14日（同15日）のWBC準々決勝・ベネズエラ戦で盗塁を試みた際に右膝を負傷。後十字靱帯（じんたい）の損傷と診断されていた。開