古巣相手に11奪三振の猛デモンストレーション【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で先発出場した。5回途中11奪三振3失点の好投を披露した一方で、マウンド上で見せたお茶目な仕草が話題を呼んでいる。初回2死走者なし、元同僚のノーラン・シャヌエル内野手を迎えた場面だった。カウン