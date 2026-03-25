ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。子どもの独立を機に、4年前から2DK築39年の築古賃貸アパートでひとり暮らしを開始。「もたないおひとりさま生活」の様子をインスタグラムで発信している、現在50代のようさん（フォロワー6.9万人）。ここでは、ようさんが「手放してラクになった」と実感している家事について語ります。※ 記事の初出は2026年2月。年齢を含め