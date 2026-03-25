歌舞伎俳優の片岡愛之助が24日、オフィシャルブログを更新。舞台を観劇に訪れた子役の永尾柚乃やアニメ『ルパン三世』でルパンの声優を務める栗田貫一との交流を明かした。 現在、片岡は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。 この日、「日々」と題してブログを更新した愛之助は、「昨日はZIPの企画で記者会見に来てくれた永尾柚乃ち