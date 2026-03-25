新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 Season２』を４月７日（火）から毎週火曜日夜10時30分よりWEB最速配信する。 『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、小説投稿サイト「小説家になろう」に掲載され、「一迅社アイリスNEO」より刊行中の天壱によるライトノベルを原作とした異世界ファンタジー作品。乙女ゲ