パッサン記者が報道…3月にはWBC米国代表で活躍ピート・クロウ＝アームストロング外野手とカブスが、6年1億1500万ドル（約182億円）で延長契約を結んだと、米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が24日（日本時間25日）に伝えた。保有期間が5年残っている選手としては、球団オプションを一切含まない過去最大の契約だという。パッサン記者によると、今回の延長契約は2027年からスタート。球団オプションは含まれておらず、ク