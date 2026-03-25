パッサン記者が報道…3月にはWBC米国代表で活躍

ピート・クロウ＝アームストロング外野手とカブスが、6年1億1500万ドル（約182億円）で延長契約を結んだと、米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が24日（日本時間25日）に伝えた。保有期間が5年残っている選手としては、球団オプションを一切含まない過去最大の契約だという。

パッサン記者によると、今回の延長契約は2027年からスタート。球団オプションは含まれておらず、クロウ＝アームストロングが31歳のシーズンを迎える前にフリーエージェント（FA）市場に出ることが可能となる。

同記者は「今回の契約において、球団オプションが付帯していない点は極めて稀だ。球団保有権が5年残っている選手に対し、オプションなしでこれほどの高額な保証を行うのは、過去の事例を大きく上回る規模である」と言及した。

実際、米「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者によると、「30歳を超えてからのチーム保有権を含まない保証額としては、歴代トップ3に入る契約」「契約締結時点で保有期間が5年残っている選手としては、球団オプションを一切含まない過去最大の契約」であり、カブス側の期待の高さが伺える。

PCAの愛称で親しまれるセンターフィールダーは、ちょうどこの日24歳の誕生日を迎えた。2020年ドラフト1巡目（全体20位）でメッツに入団し、ハビアー・バイエズ外野手（現タイガース）らとの交換でカブスに移籍。2023年にメジャーデビューし、打撃フォームを修正した昨季は7月までに球団史上最速の「25-25」を達成した。最終的に31本塁打、95打点、35盗塁に加えてゴールドグラブを受賞。3月にはWBC米国代表としても活躍した。（Full-Count編集部）