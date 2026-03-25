名門の看板がもたらした想像を絶する重み伝統校ゆえの重圧は、確かにあった。第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園で大会第6日が行われ、帝京（東京）が中京大中京（愛知）と対戦。一時は4点のビハインドから同点に追いつく粘りを見せたが、延長10回タイブレークの末に4-9で敗れた。金田優哉監督は「本当に悔しい気持ちしかない。なんとか勝たせてあげたかった」と唇を噛んだ。序盤から失点を重ね、中盤まで4点を先行される苦