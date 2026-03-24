サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター下のスペースを有効活用し、デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」と「100-MR218W（幅60〜100cm）」を発売した。■デスクスペースを広げるモニター台デスク上をすっきり整理し、作業効率を高めるモニター台。ディスプレイの下にキーボードやマウスを収納できるため、限られたデスクスペースを有効に活用で