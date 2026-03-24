WBC準々決勝・ベネズエラ戦の初回にヘッドスライディング→負傷交代日本未明に重たいニュースが流れた。カブス鈴木誠也外野手がシーズン開幕を故障者リスト（IL）で迎えると、23日（日本時間24日）にクレイグ・カウンセル監督が話した。日本のファンからも「ああ……辛いね」「早い回復を」と祈る声が寄せられている。鈴木は3月、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」の一員として大舞台で戦