セブンイレブンのスムージーに舌鼓、日本を満喫する姿を公開台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟のチアガール「パッションシスターズ」の一員として活躍するチュンチュンが、23日までに自身のインスタグラムを更新。来日中に立ち寄ったコンビニエンスストアで虜になった一品を公開し、日本のファンに向けて愛のメッセージを送っている。チュンチュンは、3月に東京ドームで開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチ