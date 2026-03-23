名護市辺野古の海上で船2隻が転覆し、研修旅行中だった女子高校生1人と男性船長（71）が亡くなった事故は20日、第11管区海上保安本部によって転覆した２隻を管理していた市民団体の事務所への家宅捜索が行われるという新たな局面を迎えた。 〈画像〉「辺野古をボートに乗り海から見るコース」と書かれた修学旅行７つのコースがかかれた行程表、民泊も見つかり大炎上 出航判断の基準の曖昧さ、海上運送