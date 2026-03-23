「ミス日本コンテスト2024」で『ミス日本「水の天使」』に選ばれたこともある女優の安井南さんの「スタバ店員卒業！」の報告をする投稿が波紋を呼んでいる。 【画像】可愛すぎるスタバ店員として話題となったミス日本の安井南さん アルバイト生活に区切りをつけた報告として祝福する声がある一方で、「わざわざ大きく言うことなのか」「スタバだから持ち上げられているのでは」と冷ややかに見る声もある。なぜ、ひとつの