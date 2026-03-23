記事のポイント中東の富裕層によるラグジュアリー購買が、戦争による不確実性の高まりで減速している。観光減少とモール客足鈍化が進み、湾岸地域全体でラグジュアリー需要に影響が広がっている。ブランドは来店減少に対応し、リモート販売や顧客個別対応へ戦略をシフトしている。 パリ・ファッションウィークの最後のショーが3月10日に幕を閉じたちょうどそのとき、シャネル（Chanel）の新作アイテムの画像がソーシャルメディアで