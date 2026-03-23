広島出身の「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が23日、Xを更新。航空会社のグランドスタッフとみられる一般アカウントとのやりとりが話題となっている。22日午前「空港食堂でお酒を飲んで、酔っ払っていたら、10時30分の福岡行きに乗り遅れました。20分前に保安検査場を通過しないといけない規則らしく、僕は10分前でいけると思ってました。別便に振り替えてくださいと言われたのです