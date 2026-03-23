こんぶさんの漫画「もの忘れの連鎖」と続編の「過去の私を殴りたい」がインスタグラムで合計2万近くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「アレを買わないと！」と思いついたらすぐにスマホにメモをしたいのに、スマホが見つからずにウロウロ。ようやく見つけた頃には…という内容で、読者からは「分かりすぎる！」「私のことかと思った」「共感しかない」などの声が上がっています。「何買うんだっけ…