こんぶさんの漫画「もの忘れの連鎖」と続編の「過去の私を殴りたい」がインスタグラムで合計2万近くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「アレを買わないと！」と思いついたらすぐにスマホにメモをしたいのに、スマホが見つからずにウロウロ。ようやく見つけた頃には…という内容で、読者からは「分かりすぎる！」「私のことかと思った」「共感しかない」などの声が上がっています。

「何買うんだっけ…？」どうしてか忘れてしまう謎

こんぶさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。2019年に「こんぶ日記〜こよなく愛する旦那と息子と時々おしり」（大和書房）を、2020年に「こんぶ日記２〜なんだかんだ言いながら笑って過ごす日々」（大和書房）を出版。2025年には「子どもの『イヤイヤ期』を楽しむ本 育児の『困った』がすーっとなくなるワザはこれ！」（Gakken）のイラストを担当しました。こんぶさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

こんぶさん「もの忘れの連鎖があまりに情けなく、1人で落ち込むより、誰かに笑ってほしくて、また同じ気持ちを持つ誰かの安心材料になりたくて、投稿しました」

Q.もの忘れを自覚したのは、いつごろからですか。

こんぶさん「特にひどくなったなと感じるようになったのは、長男出産後からです。産後ボケかなと思っていましたが、かれこれ8年ほどボケ倒しています」

Q.「カレンダーの謎」は解けましたか。

こんぶさん「無事判明いたしました。タイヤ交換でした」

Q.他にも、もの忘れの失敗談があったら教えてください。

こんぶさん「よくあるのが、買うものをメモしてお店に行き、それを買わずに他のものを買って帰ってきてしまうことです。メモした時点で満足しているのでしょう。どうにかしたいものです」

Q.もの忘れ対策としてやっていることはありますか。

こんぶさん「スマホにメモすることはよくありますが、メモしたことを忘れることがあるので、私より脳が働いている夫や子どもたちに覚えておいてもらったりしています！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

こんぶさん「似たような経験をしている方から、失敗談や共感のコメントをいただきました。中には対策を教えてくださる方もいて、漫画にしてみるものだと思いました。皆さんに支えられております」