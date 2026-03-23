肩や太もも、腹部が大きく露出したレザー風のコスチュームを着て、路上で体をくねらせる金髪の女性。野次馬の男性に対して、おもむろにひざまずくと、なんと彼の足の間で激しく頭を動かし始めた──。【写真】路上痴態で逮捕された、ぴったりレザーを着た金髪女性。「コイツのすごく小さい！」男性に向かって叫ぶ姿も3月15日未明、中国中南部に位置する湖南省の省都・長沙市で、驚くような痴態が演じられた。現場となった通り