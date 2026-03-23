「お金のプロ」であるはずの保険会社の営業マンが、実は多額の借金に苦しんでいる――。それが、かつての岩切健一郎さん（現在39歳）の姿だった。現在はファイナンシャル・プランナー（FP）として「お金が管理できない人」のサポートを得意とする岩切さんだが、20代後半は、まさにその「管理できない人」の典型だったという。華やかなライフスタイルとは裏腹に、カードローンなどで首が回らなくなっていた営業マン時代。どん底から