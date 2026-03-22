高齢者虐待の死者数介護をしていた家族、親族らによる殺人や虐待で死亡した65歳以上が、2006〜24年度に少なくとも486人確認されたことが22日、分かった。厚生労働省の調査を共同通信が分析した。介護疲れを背景とする事例もあり、周囲に相談できずに孤立するなど、家庭内介護を巡る環境は過酷さを増している。高齢者のみの世帯は1700万を超え、介護する人と受ける側双方が高齢の「老老介護」も増加。識者は「（486人は）氷山の一