オリックスが球団SNSで公開した1枚が話題に花束を受け取った7人に京セラドームは大きな拍手に包まれた。オリックスは22日、オープン戦で阪神と対戦。試合前には、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手を対象に、花束贈呈セレモニーが行われた。ファンは記念撮影での並びに注目。真ん中に立った選手に「泣けてくる」「ええ光景や」と感激するファンが目立った。準々決勝で敗れて連覇を逃した野球日本代表「