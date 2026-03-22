オリックスが球団SNSで公開した1枚が話題に

花束を受け取った7人に京セラドームは大きな拍手に包まれた。オリックスは22日、オープン戦で阪神と対戦。試合前には、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した選手を対象に、花束贈呈セレモニーが行われた。ファンは記念撮影での並びに注目。真ん中に立った選手に「泣けてくる」「ええ光景や」と感激するファンが目立った。

準々決勝で敗れて連覇を逃した野球日本代表「侍ジャパン」。その一員として戦った選手に、試合前に花束が贈られた。阪神からは佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手、オリックスからは宮城大弥投手、曽谷龍平投手、若月健矢捕手の侍ジャパンメンバーが登場。両チームのファンから温かい拍手が送られた。

侍ジャパン6人の加え、ベネズエラ代表として初の世界一に貢献したアンドレス・マチャド投手もグラウンドに登場。侍ジャパンを敗った因縁の相手とはいえ、この日ばかりは優勝を称える拍手が球場を包んだ。記念撮影の際には、マチャドを中心に両チームの選手が並んだ。助っ人右腕は中央で笑顔を見せると、阪神の3選手ともタッチを交わし健闘をたたえ合った。

オリックスが球団SNSで、7人の記念写真を公開するとファンが次々に反応。SNSには「センターがマチャド。なんか良き」「うわあいい写真だあ〜」「めっちゃいいじゃん」「マチャドが笑顔なのがいい」「阪神勢とマチャド投手も一緒なの素晴らしい」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）