俳優大泉洋（52）が22日、都内で行われた主演映画「探偵はBARにいる」（12月25日公開、白石和彌監督）シリーズ最新作製作発表会見に出席した。2011年から始まり、9年ぶりのシリーズ第4作。過去最大規模のスケールで届けるといい、タイトルは「BYE BYE LOVE探偵はBARにいる」であることも発表された。共に登壇した共演する松田龍平（42）からは「なんで9年もあいたんですか。僕は準備万端だったのに。大泉さんのせいですか？別