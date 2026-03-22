5月26日の試合で来場者にレプリカユニホームをプレゼント中日は22日、今シーズンの「昇竜ユニホーム」の第2弾デザインを発表した。今季のテーマは「天下を獲る！」。尾張の地から天下を動かした三英傑「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康」にあやかり、リーグ優勝、そして日本一を目指す強い意志を込めた。今回公開された第2弾のコンセプトは「昇竜、家康」だ。冷静沈着に時勢を見極め、忍耐強く困難を乗り越えた末に天下を掴んだ