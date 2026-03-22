5月26日の試合で来場者にレプリカユニホームをプレゼント

中日は22日、今シーズンの「昇竜ユニホーム」の第2弾デザインを発表した。今季のテーマは「天下を獲る！」。尾張の地から天下を動かした三英傑「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康」にあやかり、リーグ優勝、そして日本一を目指す強い意志を込めた。

今回公開された第2弾のコンセプトは「昇竜、家康」だ。冷静沈着に時勢を見極め、忍耐強く困難を乗り越えた末に天下を掴んだ家康の姿をチームに投影。頂点を目指す戦いの中で、どんな局面でも慌てず、粘り強く勝利を掴み取ってほしいという願いが込められている。ユニホームは濃紺をベースに、胸のデザインには「家」の文字があしらわれている。

選手たちは5月26日にバンテリンドームで開催される試合で、このユニホームを着用してプレーする。当日は「昇竜レプリカユニホーム」のプレゼント企画も実施。観戦チケット1枚につき1着が、来場者全員に配布される予定となっている。

レプリカユニホームは大人用のワンサイズのみ。スタジアムで手に取ってすぐに着用して応援できるよう、袋に入れずに手渡される。なお、当日の球場内では背番号シートの販売や圧着サービスは行われないという。（Full-Count編集部）