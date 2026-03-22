日によってまだ肌寒さの残る春先は、アイテムのレイヤードでうまく温度調節と季節感の演出をするのが吉。@chii_150cmさんによると【しまむら】では、レイヤードにぴったりの着回し力の高いトップスが登場しているとのことで、見逃せません。透け感がおしゃれな、春コーデを盛り上げる注目の1枚を、売り切れ前にチェックして。 甘めなフリルヘムのシアートップス 【しまむら】「TT*TOMOフリルTRPO