人気アニメ『メダリスト』の劇場版が2027年に公開されることが決定した。あわせて原作・つるまいかだ氏の特別イラストが公開され、ネット上で話題になっている。【画像】ひえっ…怖すぎる！いのりVS光公開された『メダリスト』特別イラスト劇場版はテレビアニメ第2期のその後が描かれる「全日本ノービス大会、開幕」の物語が展開。公開された特別イラストも主人公・結束いのりと、最大のライバル・狼嵜光が対峙する一枚とな