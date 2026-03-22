元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰの松井秀喜氏ヤンキースＧＭ付特別アドバイザーが、２１日（日本時間２２日）、ニューヨーク州内で子供を対象とした野球教室を開催し、約３０人を指導した。恒例のフリー打撃では１２スイング目に推定１００メートルの柵越えを披露するなど、子どもたちを喜ばせた。ＷＢＣで惜しくも準々決勝敗退となった侍ジャパンについて「見てました。井端監督と個人的なつながりがあって（宮崎合