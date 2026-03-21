キャベッジがオープン戦1号仰天オーダーが完璧にハマった。巨人は20日、東京ドームで楽天とのオープン戦に臨んだ。「1番・左翼」にトレイ・キャベッジ外野手を起用すると、いきなり3階席に飛び込む豪快な一発を叩き込んだ。「大谷かよ……」「どこまで飛ばすねん」とファンも驚きを隠せない。轟音が鳴り響いた。カウント1-1から瀧中瞭太投手の内角ストレートを振り抜いた。打った瞬間にキャベッジは確信。外野席上のバルコニー