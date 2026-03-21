キャベッジがオープン戦1号

仰天オーダーが完璧にハマった。巨人は20日、東京ドームで楽天とのオープン戦に臨んだ。「1番・左翼」にトレイ・キャベッジ外野手を起用すると、いきなり3階席に飛び込む豪快な一発を叩き込んだ。「大谷かよ……」「どこまで飛ばすねん」とファンも驚きを隠せない。

轟音が鳴り響いた。カウント1-1から瀧中瞭太投手の内角ストレートを振り抜いた。打った瞬間にキャベッジは確信。外野席上のバルコニーまで届くオープン戦1号は、NPB+によると、打球速度185.6キロ、飛距離132.2メートル、角度29と驚きの数字を残した。

キャベッジといえば、昨季は17本塁打＆51打点でチーム2冠となった打棒の持ち主。開幕直前になって阿部慎之助監督は、主軸ではなくリードオフとして起用し、そして見事に結果がついてきた。

衝撃の豪快弾に「めちゃくちゃ飛んだな」「打球えぐ」「打球半端ない」と称賛の声が殺到したのはもちろん、「こりゃ1番キャベッジが効いてますわ」「キャベッジ1番大成功で草」「1番キャベッジだと」「1番キャベッジは怖い」「キャベッジ1番は恐怖」と、他球団ファンも驚きは隠せなかった。（Full-Count編集部）