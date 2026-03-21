タレントの安めぐみが18日、オフィシャルブログを更新。長女・詩歌（うた）ちゃんが11歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族で祝福した様子を公開した。 この日、「11歳。」と題してブログを更新すると、「11」の数字バルーンやハローキティの風船、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた華やかな装飾の中で撮影した母娘の２ショットとともに「昨日は、長女のお誕生日、11歳になりました」と報告。 「11歳！４月からは６年生だなんて、早