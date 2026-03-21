大谷は3種類、ベッツも男女2パターンあるが…ドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表した。選手たちが決め顔で写真撮影に臨み、ワールドシリーズMVPの山本由伸投手も加わった。しかし殊勲のヒーローにもかかわらず、まさかの“措置”に女性たちが“憤慨している。球団公式X（旧ツイッター）は山本、ブレイク・スネル投手、ミゲル・ロハス内野手、