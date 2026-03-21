気象庁が3月19日、東京の桜（ソメイヨシノ）の開花を発表しました。昨年より5日、平年より5日早い開花となった。満開予想日は同月25日ごろになる見込みのようです。そこで、花見など外でも食べやすく、安心して楽しめるおつまみを用意する人もいるでしょう。そこで、衛生面の工夫や栄養のポイントを押さえつつ、花見にぴったりの簡単レシピを管理栄養士の浜本千恵さんに聞きました。【えっ！】花見の“おつまみ”注意すべきポ