SNSでバズることに執着する女の行く末は――。衝撃的な導入から幕を開ける漫画『死ぬまでバズってろ!!』の第1話がXで投稿されている。 【漫画】『死ぬまでバズってろ!!』を読む 告発系インフルエンサーというリアルな現代テーマで、昨年には与田祐希主演のテレビドラマ化も果たし話題を呼んだ本作。その作者・ふせでぃさん（@fusedyyy777）に、ドラマ化の舞台裏から作品への思い、今後の展望まで語っ