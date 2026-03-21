イーロン・マスク氏が現在のX＝旧ツイッターの買収をめぐり、株価を意図的に下落させたとして株主が訴えていた裁判で、アメリカ西部カリフォルニア州の連邦地裁の陪審は、株主の主張を一部認める評決を下しました。この裁判は、旧ツイッターの買収手続きの中で、マスク氏が意図的に株価を下落させたなどとして、ツイッターの一部の株主が損害賠償を求め訴えていたものです。当時、マスク氏は偽アカウントの割合に関するツイッター