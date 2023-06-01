【RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]】 2026年3月20日発売 価格：11,000円 ガンダムベース販売商品 ガンダムベースの限定アイテム「RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン [スペシャルコーティング]」が、3月20日に発売される。そのサンプルがガンダムベース東京に展示されて