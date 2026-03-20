昨春は背番号10で優勝貢献、昨夏の甲子園は2完封本来の力を発揮できずに昨春の王者が早くも姿を消した。第98回選抜高校野球大会は20日、大会2日目が行われ、第2試合に選抜連覇を目指す横浜（神奈川）が登場。プロ注目右腕の織田翔希投手（3年）が先発し、7回2/3を7安打2失点と力投したが、打線が振るわず、神村学園（鹿児島）に0-2で敗れた。織田は初回、先頭打者に四球を与えるなど不安定な立ち上がり。2回までは無失点で切り