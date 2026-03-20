あの局からアナウンサーがまた消えた……。18日、フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が『ぽかぽか』に出演し、同局を退社することを生報告した。「勝野アナは12日、自身のインスタグラムを更新し、約4年間勤務していたフジテレビを退社し、3月末で出演していた『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業することを発表していました。同日、同局の小澤陽子アナ（34）も自身のインスタで退社すると報告。さらに